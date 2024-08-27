Указ уже подписали: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 1 сентября

Фото из архива "Про Города"

Свежеутвержденные гарантии для пенсионеров В России введены обновленные меры поддержки для пожилых граждан. С 1 сентября 2024 года пенсионеры будут освобождены от уплаты некоторых коммунальных услуг, если их качество не будет соответствовать утвержденным нормам. Цель этой инициативы — защита интересов пожилых людей и повышение их уровня жизни.

Согласно новым правилам, пенсионеры имеют право не оплачивать отопление, если температура в их квартире в течение длительного времени не отвечает нормативам. Аналогично, они могут отказаться от уплаты за горячую воду, если ее качество не соответствует санитарным стандартам

Основное нововведение заключается в возможности использования фото- и видеоматериалов в качестве доказательств неудовлетворительного качества коммунальных услуг. Эти материалы могут служить основанием для подачи жалоб на нарушение стандартов. Кроме того, Верховный суд России постановил, что в случае предоставления некачественных услуг пенсионеры могут получать компенсацию до 50% от их стоимости. Эти меры направлены на защиту прав пожилых граждан и обеспечение справедливости.