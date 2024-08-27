Забыла в огороде на ночь корочку дыни — утром вышла и обомлела: теперь специально оставляю — от эффекта в восторге
- 09:35 27 августа
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- Служба новостей
Август — время полакомиться сладкими арбузами и дынями, которые сейчас максимально вкусны и доступны по цене. Не спешите избавляться от корочек — они могут сослужить вам добрую службу.
Огородники по достоинству оценят хитрость с дынной кожурой. Все лето им приходится защищать свой участок от всевозможных вредителей. Против самого прожорливого из них и поможет сладкая дыня.
Речь идет о слизнях. Их особенно много в огороде в конце лета: расплодившись вдоволь, они уничтожают нежные листья выращенных культур с неимоверной скоростью. Однако ни один листик не сравнится для них по вкусу с сочной дынной мякотью, оставшейся на корочках.
Чтобы расправиться с ними, просто оставьте кожурки дыни на ночь на грядках или мульче мякотью вниз рядом с вашими растениями. Утром вы удивитесь, перевернув корочку — она вся будет покрыта слизнями.
Их привлечет сладкое, влажное и тенистое укрытие, которое предоставит им дынная кожура. Все, что вам останется сделать, — соскрести беспанцирных в банку или ведро с мыльной водой, а затем утилизировать их.
Одни и те же корочки можно использовать несколько ночей. Это позволит поймать и уничтожить большое количество вредителей по всему участку, пишет портал hibiny.ru.