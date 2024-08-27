Забыла в огороде на ночь корочку дыни — утром вышла и обомлела: теперь специально оставляю — от эффекта в восторге

Август — время полакомиться сладкими арбузами и дынями, которые сейчас максимально вкусны и доступны по цене. Не спешите избавляться от корочек — они могут сослужить вам добрую службу.

Огородники по достоинству оценят хитрость с дынной кожурой. Все лето им приходится защищать свой участок от всевозможных вредителей. Против самого прожорливого из них и поможет сладкая дыня.