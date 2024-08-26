Более ста тысяч жителей Коми ведут малый и средний бизнес

В Коми в малом и среднем бизнесе заняты 113 тысяч человек. Согласно данным РИА Новости, в 2023 году доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 33, 7% от общего числа занятых в экономике.

Численность занятых в этой сфере за год изменилась на 7, 1%.