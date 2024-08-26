Более ста тысяч жителей Коми ведут малый и средний бизнес
- 01:00 27 августа
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- Инесса Богатая
В Коми в малом и среднем бизнесе заняты 113 тысяч человек. Согласно данным РИА Новости, в 2023 году доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 33, 7% от общего числа занятых в экономике.
Численность занятых в этой сфере за год изменилась на 7, 1%.
В общероссийском рейтинге регионов Коми занимает 59-е место, опережая Липецкую и Тульскую области, а также Ненецкий автономный округ.
Лидирующие позиции по доле занятых в малом бизнесе занимают Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где на сотрудников малых и средних предприятий приходится около 60% рабочей силы.
Республика Ингушетия находится на последнем месте в этом рейтинге — в малом бизнесе здесь занято чуть более 13% трудоспособного населения. Однако, по сравнению с прошлыми годами, этот показатель немного вырос.