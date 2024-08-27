Цветы, как звезды, украсят вашу клумбу и отгонят слизней: узнайте магию этого многолетнего растения

freepik.com

Если вы устали бороться с прожорливыми улитками и слизнями в своём саду — посадите астранцию. Это растение придаст волшебный шарм вашему участку и защитит, пишет портал novochag.ru. Многие декоративные клумбовые растения уничтожаются слизнями, поэтому среди них стоит высаживать виды, которые защитят от них и себя, и своих компаньонов. Среди них выделяется один, который чрезвычайно очарователен, прост в выращивании и долго цветет. Все, что нам нужно сделать — это обеспечить ему подходящие условия, а взамен он будет украшать и защищать наши клумбы в течение всего лета.

Что это за загадочное растение?

Это многолетнее растение может вырастать до 60 см в высоту, образуя плотные куртины темно-зеленых, пальчато-разделенных листьев. Несмотря на интересную листву, настоящим украшением являются его цветы. Маленькие, нежные, собранные в плотные зонтики, они привлекают пчел и бабочек. В зависимости от сорта цветы могут быть красными, розовыми или белыми, их часто сравнивают со звездами или булавочными подушечками!

Речь, конечно же, идет об астранции или звездовке. Растение, которые набирают все большую популярность в садах по всему миру. Наиболее примечательной из них является «наибольшая астранция», которая не только поражает своими цветами, но и действует как природный отпугиватель слизней. Листья этого растения грубые и жесткие, что не способствует миграции слизней.

Кроме того, астранция содержит природные химические соединения, которые неприятны, а иногда и ядовиты для этих вредителей. Она выделяет их вокруг себя, заставляя вредителей, почувствовав их, убегать и выбирать другие места для питания.

Как ухаживать за астранцией, чтобы она стала эффективным средством защиты от слизней

Прежде чем высаживать эти изящные многолетники, важно знать, в каком положении они будут лучше всего себя чувствовать и о каком уходе следует помнить при выращивании астранции:

Лучше всего астранция растет в частичном затенении и в плодородной, влажной почве. Идеальное место для нее – такое, где она получает несколько часов солнца утром, а остальную часть дня проводит в легкой тени.

Это растение не терпит засухи, поэтому важен регулярный полив, особенно в жаркую погоду.

Чтобы астранция цвела в течение всего лета, рекомендуется удалять отцветшие цветки и подкармливать ее подходящими минеральными удобрениями, избегая тех, которые подкисляют почву.