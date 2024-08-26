Россияне увидели стоимость билетов и в шоке начали разбирать чемоданы: РЖД задрали цены на проезд

Многие туристы, которые пытались заказать билеты на поезд через популярные онлайн-сервисы, в последнее время столкнулись с трудностями. Из-за неожиданных технических неполадок значительное количество ранее оформленных заказов было отменено, что вызвало недоразумения среди клиентов, сообщает progorod58.

Анализ показывает, что больше всего отмен происходит в часы пиковой нагрузки, особенно около 8 утра, когда открываются продажи билетов на новые даты. В это время серверы не справляются с большим потоком запросов, что приводит к сбоям в обработке платежей.