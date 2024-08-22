В Коми 11 тысяч детей из многодетных семей смогут питаться бесплатно в столовых
- 19:00 22 августа
- 6+
- Инесса Богатая
С 1 сентября в Коми начнет действовать новая мера поддержки, которая направлена на многодетные семьи, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Школьники из таких семей получат возможность бесплатно питаться в школьных столовых. Эта льгота распространяется на 11 тысяч детей.
Напоминаем, что в этом году учебный год начнется позже обычного. Поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные мероприятия перенесли на второй день месяца. Уроки возобновятся во вторник, 3 сентября.
Напомним, в Республике Коми все 689 учебных заведения готовы к началу нового учебного года, о чем сообщил глава региона Владимир Уйба во время августовского педагогического собрания. Совещание состоялось в новой школе на 825 мест в м.Емваль Эжвинского района, где занятия начнутся 2 сентября 2024 года.