В Коми все школы прошли приемку и готовы к новому учебному году
- 19:00 20 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми все 689 образовательных учреждений готово к новому учебному году, что подтвердил глава региона Владимир Уйба на августовском педагогическом совещании. Мероприятие прошло в новой школе на 825 мест в м.Емваль Эжвинского района, где занятия начнутся 2 сентября 2024 года.
Глава региона отметил, что школа построена в рамках национального проекта "Образование". Контракт на строительство был подписан в мае 2022 года, и для доставки сборных железобетонных конструкций из Краснокамска понадобилось 800 рейсов. Стройка столкнулась с нехваткой рабочих рук, поэтому привлекли 70 студентов из стройотряда Коми.
Владимир Уйба подчеркнул важность комфортных условий для обучения и рассказал, что для образовательного сектора региона выделено свыше 40 млрд рублей из общего бюджета в 110 млрд рублей. С 2020 года в Коми создано 5 тыс. новых мест для учащихся и дошкольников. До конца 2024 года откроются школа в с.Ижма и детские сады в д.Бакур и п.Озерный под Печорой.