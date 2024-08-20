В Коми все школы прошли приемку и готовы к новому учебному году

В Республике Коми все 689 образовательных учреждений готово к новому учебному году, что подтвердил глава региона Владимир Уйба на августовском педагогическом совещании. Мероприятие прошло в новой школе на 825 мест в м.Емваль Эжвинского района, где занятия начнутся 2 сентября 2024 года.

Глава региона отметил, что школа построена в рамках национального проекта "Образование". Контракт на строительство был подписан в мае 2022 года, и для доставки сборных железобетонных конструкций из Краснокамска понадобилось 800 рейсов. Стройка столкнулась с нехваткой рабочих рук, поэтому привлекли 70 студентов из стройотряда Коми.