В Сыктывкаре пройдет ярмарка "Урожай-2024"
- 23:20 21 августа
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- Инесса Богатая
Республиканская конкурс-ярмарка "Урожай-2024" пройдет на Стефановской площади в Сыктывкаре 21-22 сентября. Об этом сообщил Владимир Уйба, глава Коми, на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Важно отметить, что в мероприятии примут участие около ста представителей: это производители и переработчики продукции агропромышленного комплекса Республики, поставщики услуг для АПК, производители изделий лёгкой промышленности и народных промыслов из различных городов и районов. Также ожидаются гости из других регионов.
Глава Коми пригласил жителей региона посетить это событие. Он подчеркнул, что ярмарка представляет собой отличную возможность поддержать сельскохозяйственных производителей, а для посетителей – шанс приобрести товары местного производства по доступным ценам напрямую.