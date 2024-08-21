В Сыктывкаре пройдет ярмарка "Урожай-2024"

Республиканская конкурс-ярмарка "Урожай-2024" пройдет на Стефановской площади в Сыктывкаре 21-22 сентября. Об этом сообщил Владимир Уйба, глава Коми, на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Важно отметить, что в мероприятии примут участие около ста представителей: это производители и переработчики продукции агропромышленного комплекса Республики, поставщики услуг для АПК, производители изделий лёгкой промышленности и народных промыслов из различных городов и районов. Также ожидаются гости из других регионов.