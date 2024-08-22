В Коми предприятия и организации стали реже брать к себе новых сотрудников и начали чаще увольнять уже существующих
- 13:16 22 августа
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- Инесса Богатая
В период с апреля по июнь Комистат провел анализ по вопросам трудоустройства и увольнения сотрудников в регионе. Для исследования были рассмотрены данные 225, 6 тысячи занятых работников, хотя общие трудовые ресурсы региона насчитывают свыше 359 тысяч человек. Малый бизнес и организации с численностью до 15 сотрудников не вошли в исследование. Помимо информации за второй квартал, Комистат также опубликовал результаты за полугодие.
За первые шесть месяцев текущего года предприятия и организации уволили больше работников, чем наняли. В течение полугодия работы лишились 28, 6 тысячи человек, тогда как на работу приняли лишь 26, 3 тысячи. Таким образом, с начала года число сотрудников в организациях республики уменьшилось на 2300 человек.
Прошлый год характеризовался большей кадровой текучкой: за первые шесть месяцев 2023 года было зафиксировано 30, 3 тысячи увольнений и 27, 2 тысячи новых трудоустройств.
В различных отраслях ситуация складывается по-разному: в каких-то сферах число сотрудников увеличилось, а где-то сократилось. Согласно данным Комистата, за полугодие количество работников сократилось в образовании, добыче полезных ископаемых, энергетике, строительстве, общепите и гостиничном бизнесе, финансовой сфере, науке, госуправлении, здравоохранении и культуре. Зато прирост работников наблюдался в сельском хозяйстве, торговле и грузоперевозках.
За полгода большинство уволенных покинули работу по собственному желанию (так поступили 21, 2 тысячи человек), под сокращение попали лишь 495 работников.