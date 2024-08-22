В Коми предприятия и организации стали реже брать к себе новых сотрудников и начали чаще увольнять уже существующих

В период с апреля по июнь Комистат провел анализ по вопросам трудоустройства и увольнения сотрудников в регионе. Для исследования были рассмотрены данные 225, 6 тысячи занятых работников, хотя общие трудовые ресурсы региона насчитывают свыше 359 тысяч человек. Малый бизнес и организации с численностью до 15 сотрудников не вошли в исследование. Помимо информации за второй квартал, Комистат также опубликовал результаты за полугодие.

За первые шесть месяцев текущего года предприятия и организации уволили больше работников, чем наняли. В течение полугодия работы лишились 28, 6 тысячи человек, тогда как на работу приняли лишь 26, 3 тысячи. Таким образом, с начала года число сотрудников в организациях республики уменьшилось на 2300 человек.