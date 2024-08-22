В Ухте под колесами иномарки оказался 9-летний ребенок
- 09:40 22 августа
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- Татьяна Зубова
В Ухте под колеса авто попал 9-леьний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировано во вторник, 20 августа, около 15: 30.
Мужчина 1950 года рождения управлял автомобилем Fiat Albea и двигался по проспекту Ленина в направлении проспекта Космонавтов, начав движение от улицы Интернациональной. Напротив дома №65 он наехал на 9-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, не спускаясь с велосипеда. В результате столкновения мальчик получил ушиб мягких тканей коленей, но госпитализация ему не потребовалась.
На момент происшествия ребенок был без сопровождения взрослых.
Управление автомобилем мужчина осуществляет с 1994 года.
Напомним, в этот же день в Печоре на пешеходном переходе иномарка сбила 85-летнего пенсионера.