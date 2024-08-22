В Ухте под колесами иномарки оказался 9-летний ребенок

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте под колеса авто попал 9-леьний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировано во вторник, 20 августа, около 15: 30.