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В Ухте под колесами иномарки оказался 9-летний ребенок

В Ухте под колесами иномарки оказался 9-летний ребенокФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте под колеса авто попал 9-леьний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировано во вторник, 20 августа, около 15: 30.

Мужчина 1950 года рождения управлял автомобилем Fiat Albea и двигался по проспекту Ленина в направлении проспекта Космонавтов, начав движение от улицы Интернациональной. Напротив дома №65 он наехал на 9-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, не спускаясь с велосипеда. В результате столкновения мальчик получил ушиб мягких тканей коленей, но госпитализация ему не потребовалась.

На момент происшествия ребенок был без сопровождения взрослых.

Управление автомобилем мужчина осуществляет с 1994 года.

Напомним, в этот же день в Печоре на пешеходном переходе иномарка сбила 85-летнего пенсионера.

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