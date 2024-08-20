Очередной пасмурный день ожидается в Коми 20 августа

20 августа в Республике Коми будет наблюдаться переменная облачность. В ночное время в некоторых районах возможен кратковременный дождь и образование тумана. В дневные часы также ожидаются кратковременные дожди, местами с возможностью ливней и гроз.

Ветер преимущественно будет дуть с южной стороны, затем сменится на западный и северо-западный. Скорость ветра ночью составит 1-6 м/с, днем – 6-11 м/с, при грозах возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, при прояснениях может снизиться до +1…+6 градусов. В дневное время температура достигнет +16…+21°С.