Очередной пасмурный день ожидается в Коми 20 августа
- 06:30 20 августа
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- Татьяна Зубова
20 августа в Республике Коми будет наблюдаться переменная облачность. В ночное время в некоторых районах возможен кратковременный дождь и образование тумана. В дневные часы также ожидаются кратковременные дожди, местами с возможностью ливней и гроз.
Ветер преимущественно будет дуть с южной стороны, затем сменится на западный и северо-западный. Скорость ветра ночью составит 1-6 м/с, днем – 6-11 м/с, при грозах возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, при прояснениях может снизиться до +1…+6 градусов. В дневное время температура достигнет +16…+21°С.
На северо-востоке региона облачность также будет переменной. В ночное время осадков не ожидается, местами возможен туман. В дневные часы в Усинском и Печорском районах пройдут кратковременные дожди с возможностью гроз. Ветер будет меняться, дуя со скоростью 1-5 м/с, в Воркутинском районе – западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, днем поднимется до +15…+20°С.
В столице региона, Сыктывкаре, 20 августа будет облачно с периодическими прояснениями. Ночью осадков не ожидается; днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-запада и запада, со скоростью 1-6 м/с ночью и усилится до 6-11 м/с днем, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит +10…+12, днем достигнет +18…+20°С.