Аферисты поздравили жителя Сыктывкара с днем рождения и украли у него более пятисот тысяч рублей
- 14:30 19 августа
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратился 51-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о мошенниках, которые его обманули. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. По данным ведомства, поздравившие его с днем рождения злоумышленники похитили у него 608 тысяч рублей.
По словам потерпевшего, утром он первым делом увидел сообщение о денежном подарке. В тексте содержалась ссылка на сайт, где надо было ввести реквизиты и четырехзначный код с обратной стороны банковской карты. Затем требовалось подтвердить получение денег, введя цифры из СМС-уведомления в платежное поручение.
На волне приятных эмоций от неожиданного сюрприза, мужчина следовал всем указаниям "дарителя", и получил сообщение, что деньги поступят в течение дня. Позднее, проверив свой счет, он обнаружил, что все его накопления были переведены на два незнакомых счета. Возбуждено уголовное дело.