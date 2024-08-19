Аферисты поздравили жителя Сыктывкара с днем рождения и украли у него более пятисот тысяч рублей

В полицию Сыктывкара обратился 51-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о мошенниках, которые его обманули. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. По данным ведомства, поздравившие его с днем рождения злоумышленники похитили у него 608 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, утром он первым делом увидел сообщение о денежном подарке. В тексте содержалась ссылка на сайт, где надо было ввести реквизиты и четырехзначный код с обратной стороны банковской карты. Затем требовалось подтвердить получение денег, введя цифры из СМС-уведомления в платежное поручение.