Из Коми выдворили троих выходцев из Центральной Азии

В течение прошлой недели сотрудники органов внутренних дел республики привлекли к ответственности за административные правонарушения в области миграции восемь иностранных граждан. В частности, в Усть-Вымском районе был обнаружен гражданин одной из стран ближнего зарубежья, не имевший документов, подтверждающих законное право пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Согласно данным ведомства, за прошедшие семь дней были выдворены три уроженца Центрально-Азиатского региона. Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 81 иностранный гражданин, а депортации – семь.