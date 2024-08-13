Из Коми выдворили троих выходцев из Центральной Азии
- 01:00 14 августа
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- Инесса Богатая
В течение прошлой недели сотрудники органов внутренних дел республики привлекли к ответственности за административные правонарушения в области миграции восемь иностранных граждан. В частности, в Усть-Вымском районе был обнаружен гражданин одной из стран ближнего зарубежья, не имевший документов, подтверждающих законное право пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Согласно данным ведомства, за прошедшие семь дней были выдворены три уроженца Центрально-Азиатского региона. Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 81 иностранный гражданин, а депортации – семь.
Напомним, в Коми врач уволилась из интинской больницы и попала под суд. Женщина получила единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. После ухода с должности она обязана была вернуть все деньги.