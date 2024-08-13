В Коми врач из Инты отказалась работать в городской больнице и лишилась более 700 тысяч рублей
- 22:45 13 августа
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- Инесса Богатая
Медицинская работница заключила контракт с Интинской центральной городской больницей и получила от регионального Минздрава выплату в размере 1 млн рублей, обязавшись отработать в этом учреждении пять лет.
В случае преждевременного прекращения трудового договора, она должна была вернуть часть полученной суммы в республиканский бюджет пропорционально неотработанному времени. После увольнения по собственному желанию специалистка вернула 622 тыс. рублей. Чтобы взыскать оставшиеся 162 тыс. рублей, Минздрав обратился в суд.
Как только судебный пристав начал исполнительное производство, должница, чтобы избежать принудительных мер, перевела на депозит службы требуемую сумму.
Деньги были переданы взыскателю, и производство было завершено, сообщает УФССП по Коми.