В Коми врач из Инты отказалась работать в городской больнице и лишилась более 700 тысяч рублей

Медицинская работница заключила контракт с Интинской центральной городской больницей и получила от регионального Минздрава выплату в размере 1 млн рублей, обязавшись отработать в этом учреждении пять лет.

В случае преждевременного прекращения трудового договора, она должна была вернуть часть полученной суммы в республиканский бюджет пропорционально неотработанному времени. После увольнения по собственному желанию специалистка вернула 622 тыс. рублей. Чтобы взыскать оставшиеся 162 тыс. рублей, Минздрав обратился в суд.