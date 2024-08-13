Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми врач из Инты отказалась работать в городской больнице и лишилась более 700 тысяч рублей

В Коми врач из Инты отказалась работать в городской больнице и лишилась более 700 тысяч рублейФото из архива

Медицинская работница заключила контракт с Интинской центральной городской больницей и получила от регионального Минздрава выплату в размере 1 млн рублей, обязавшись отработать в этом учреждении пять лет. 

В случае преждевременного прекращения трудового договора, она должна была вернуть часть полученной суммы в республиканский бюджет пропорционально неотработанному времени. После увольнения по собственному желанию специалистка вернула 622 тыс. рублей. Чтобы взыскать оставшиеся 162 тыс. рублей, Минздрав обратился в суд.

Как только судебный пристав начал исполнительное производство, должница, чтобы избежать принудительных мер, перевела на депозит службы требуемую сумму.

Деньги были переданы взыскателю, и производство было завершено, сообщает УФССП по Коми.

...

  • 0

Популярное

Последние новости