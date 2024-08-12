Кома и ушиб мозга: в Сыктывдине сбитый пешеход госпитализирован в больницу с множеством травм
- 09:40 12 августа
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- Татьяна Зубова
В Сыктывдинском районе в аварии с иномаркой пострадал пешеход. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Как уточняется в материалах дела, аварию зафиксировали вчера, 11 августа около девяти часов вечера. Мужчина 39 лет, управляя Honda Freed, двигался по трассе "Вятка" со стороны Кирова на Сыктывкар. На 779 километре трассы водитель не заметил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода, и совершил на него наезд.
В результате аварии 29-летний пешеход получил, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, тупые травмы шеи и грудной клетки. Кроме этого, пострадавшему диагностирована кому 2-й и 3-й степени. Мужчину госпитализировали.
Напомним, ранее в Усть-Вымском районе молодой мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб.