Кома и ушиб мозга: в Сыктывдине сбитый пешеход госпитализирован в больницу с множеством травм

В Сыктывдинском районе в аварии с иномаркой пострадал пешеход. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как уточняется в материалах дела, аварию зафиксировали вчера, 11 августа около девяти часов вечера. Мужчина 39 лет, управляя Honda Freed, двигался по трассе "Вятка" со стороны Кирова на Сыктывкар. На 779 километре трассы водитель не заметил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода, и совершил на него наезд.