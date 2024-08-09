В Коми мужчина повторно сел за руль авто в нетрезвом виде и лишился своей иномарки
- 20:45 9 августа
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- Инесса Богатая
Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Жешарта. Мужчину задержала полиция за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Суд выяснил, что в 2022 году мужчина уже был наказан административно за вождение в нетрезвом виде, получил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишен водительских прав на 1 год и 6 месяцев.
Однако в июне 2024 года мужчина снова сел за руль под действием алкоголя. Сотрудники ГИБДД остановили его, и медицинское освидетельствование подтвердило опьянение.
Суд назначил нарушителю штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, автомобиль Nissan Terrano, на котором он был задержан, решили изъять в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу. Дело вело отделение МВД России по Усть-Вымскому району.