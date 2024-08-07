Сыктывкарка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Жительница Сыктывкара стала жертвой мошенников. Аферисты убедили женщину перевести на "безопасные счета" более 2, 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, все началось с звонка от якобы сотрудника сотового оператора. Неизвестный сообщил сыктывкарке, что истекает срок действия ее договора, и попросили назвать коды из смс. Затем женщина получила уведомление о подозрительном входе в аккаунт Госуслуг и позвонила по указанному номеру.