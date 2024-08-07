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Сыктывкарка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Сыктывкарка перевела мошенникам более двух миллионов рублейФото из архива "Про Город"

Жительница Сыктывкара стала жертвой мошенников. Аферисты убедили женщину перевести на "безопасные счета" более 2, 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, все началось с звонка от якобы сотрудника сотового оператора. Неизвестный сообщил сыктывкарке, что истекает срок действия ее договора, и попросили назвать коды из смс. Затем женщина получила уведомление о подозрительном входе в аккаунт Госуслуг и позвонила по указанному номеру.

После этого ей позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и ФСБ, предупредили о попытке оформить кредит на ее имя и предложили "заполнить кредитный потенциал" - брать кредиты и переводить деньги на безопасные счета.

Несмотря на предупреждения банков, женщина поверила аферистам и перевела им все деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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