Сыктывкарка перевела мошенникам более двух миллионов рублей
- 11:45 7 августа
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- Инесса Богатая
Жительница Сыктывкара стала жертвой мошенников. Аферисты убедили женщину перевести на "безопасные счета" более 2, 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По данным ведомства, все началось с звонка от якобы сотрудника сотового оператора. Неизвестный сообщил сыктывкарке, что истекает срок действия ее договора, и попросили назвать коды из смс. Затем женщина получила уведомление о подозрительном входе в аккаунт Госуслуг и позвонила по указанному номеру.
После этого ей позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и ФСБ, предупредили о попытке оформить кредит на ее имя и предложили "заполнить кредитный потенциал" - брать кредиты и переводить деньги на безопасные счета.
Несмотря на предупреждения банков, женщина поверила аферистам и перевела им все деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.