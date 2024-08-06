Очередной дождливый день ожидается в Коми 6 августа

Синоптики поделились прогнозом в Республике Коми на 6 августа. По информации регионального ЦГМС, в ближайшие сутки на территории республики установится переменная облачность.

В северных районах преимущественно сухая погода. В южных районах возможны незначительные осадки. Кроме этого, в ряде муниципалитетов в дневное время вновь пройдут грозы. Ветер подует с северо-востока и достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра не поднимется вы +10 до +15С, на севере местами ещё холоднее - не больше +3…+8С, днем потеплеет до +16…+21°С.