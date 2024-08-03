В Инте синоптики обещают дожди и грозы

Фото из архива "Про Города"

Как сообщает главное управление МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа с 21:00 до 18:00 4 августа в Интинском районе ожидаются сильный дождь (может выпасть 15-49 миллиметров за 12 часов) и местами гроза. МЧС рекомендует населению:

— воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях;

— ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов;

— на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн;

— при вождении быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не отправляться в дальние поездки;

— перед выездом в дальние поездки проверить заряд батареи сотового телефона;

— выключить электроприборы, все окна помещения плотно закрыть, в квартирах убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— на улице не спускаться в заглубленные помещения;

— в личном транспорте не преодолевать подтопленные участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включите аварийные огни и переждать ливень;

— в случае стремительного пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

— при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью и выполнять рекомендации медицинского работника.