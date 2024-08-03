В Инте синоптики обещают дожди и грозы
- 20:15 3 августа
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- Служба новостей
Как сообщает главное управление МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа с 21:00 до 18:00 4 августа в Интинском районе ожидаются сильный дождь (может выпасть 15-49 миллиметров за 12 часов) и местами гроза.
МЧС рекомендует населению:
— воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях;
— ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов;
— на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн;
— при вождении быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не отправляться в дальние поездки;
— перед выездом в дальние поездки проверить заряд батареи сотового телефона;
— выключить электроприборы, все окна помещения плотно закрыть, в квартирах убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
— на улице не спускаться в заглубленные помещения;
— в личном транспорте не преодолевать подтопленные участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включите аварийные огни и переждать ливень;
— в случае стремительного пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;
— при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью и выполнять рекомендации медицинского работника.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия 8(8212) 29-99-99.