Самое время для заготовок на зиму: в Коми подешевели овощи и фрукты
- 08:45 2 августа
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- Татьяна Зубова
В Комистате рассказали, как изменились цены в магазинах региона с 23 по 29 июля 2024 года.
За прошедшую неделю произошло следующее изменение цен: пшено подорожало на 4,7%, вареные колбасы — на 3,8%, подсолнечное масло — на 3,5%, сосиски и сардельки — на 3%, мороженая неразделанная рыба — на 2,9%, говядина (за исключением бескостного мяса) — на 2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,7%, шлифованный рис и пастеризованное молоко — на 1,2%, куриное мясо — на 1,1%, пшеничная мука— на 1%. Напротив, куриные яйца подешевели на 1, 9%.
Также наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию, включая огурцы (минус 11,6%), бананы (минус 5,6%), столовую свеклу (минус 3,4%) и яблоки (минус 2,9%). В то же время, картофель подорожал на 2,4%, а репчатый лук — на 1,2%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости изменение цен коснулось зубных щеток, которые подорожали на 0,9%.
Среди прочих непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на электропылесосы, откатившихся на 1,7%.
В сфере медикаментов снижение цен было отмечено на эргоферон (минус 1,2%) и поливитамины (минус 0,8%).
Цены на автомобильный бензин увеличились на 1,1%, а на дизельное топливо — на 0,7%.