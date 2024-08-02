Самое время для заготовок на зиму: в Коми подешевели овощи и фрукты

В Комистате рассказали, как изменились цены в магазинах региона с 23 по 29 июля 2024 года.

За прошедшую неделю произошло следующее изменение цен: пшено подорожало на 4,7%, вареные колбасы — на 3,8%, подсолнечное масло — на 3,5%, сосиски и сардельки — на 3%, мороженая неразделанная рыба — на 2,9%, говядина (за исключением бескостного мяса) — на 2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,7%, шлифованный рис и пастеризованное молоко — на 1,2%, куриное мясо — на 1,1%, пшеничная мука— на 1%. Напротив, куриные яйца подешевели на 1, 9%.