В Сыктывкаре неделю не могут найти 40-летнего мужчину в синей кепке
- 10:50 1 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото поискового отряда "ЛизаАлерт"
В Сыктывкаре пропал 40-летний Быков Сергей Валентинович. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
Мужчина исчез еще 26 июля. Ориентировка распространяется волонтерами: мужчина среднего роста — 176 см, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами.
На момент пропажи он был одет в синюю футболку, светло-коричневые брюки и чёрные кроссовки, а также носил синюю кепку.
Любая информация значима. Звоните на номер 8 800 700 54 52.
Ранее мы писали о том, что двое мужчин пропали в поселке Коми, куда приехали по работе.