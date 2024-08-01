Стоимость проездного в Сыктывкаре снизилась на 400 рублей
- 08:45 1 августа
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- Татьяна Зубова
Сегодня стартует второй этап реформирования системы общественного транспорта. В рамках этих изменений с 2 августа будет снижена стоимость транспортной карты "Бур туй! " для неограниченного проезда на автобусах в черте города и Эжвы. Цена месячного абонемента теперь составит 1400 рублей, вместо прежних 1800. Нововведение будет действовать на протяжении следующих трёх месяцев, начиная с августа. Об этом мэр Сыктывкара Владимир Голдин сообщил в своих социальных сетях.
Благодаря этим мерам, вне зависимости от количества поездок и пересадок, пассажиры смогут экономить и не тратить более 1400 рублей на проезд в месяц.
Напомним, с 1 августа изменились маршруты сразу нескольких городских автобусов. Многие горожане не оценили нововведения и призывали мэрию оставить старые маршруты прежними, а в новые районы города ввести дополнительные рейсы.