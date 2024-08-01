Стоимость проездного в Сыктывкаре снизилась на 400 рублей

Сегодня стартует второй этап реформирования системы общественного транспорта. В рамках этих изменений с 2 августа будет снижена стоимость транспортной карты "Бур туй! " для неограниченного проезда на автобусах в черте города и Эжвы. Цена месячного абонемента теперь составит 1400 рублей, вместо прежних 1800. Нововведение будет действовать на протяжении следующих трёх месяцев, начиная с августа. Об этом мэр Сыктывкара Владимир Голдин сообщил в своих социальных сетях.

Благодаря этим мерам, вне зависимости от количества поездок и пересадок, пассажиры смогут экономить и не тратить более 1400 рублей на проезд в месяц.