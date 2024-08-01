Часть жителей Сыктывкара 5 августа останется без горячей воды

С 5 по 18 августа включительно "Сыктывкарские тепловые сети" Коми филиала "Т Плюс" проведут череду новых гидравлических испытаний. Такие меры необходимы для проверки плотности и прочности тепловых сетей.

Данные опрессовки проводятся ежегодно в межотопительный период для выявления изношенных участков трубопроводов и их последующей замены. Именно благодаря таким испытаниям будет обеспечено надежное теплоснабжение в отопительный сезон, сообщает пресс-служба компании.