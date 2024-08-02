В первый день августа Коми "захватят" грозы
- 06:30 2 августа
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- Татьяна Зубова
В первый день августа республику захватят грозы. Подробнее о погоде рассказали в Коми ЦГМС.
В целом в этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. В ночные часы в отдельных районах, а днем повсеместно, ожидаются грозы. Местами в ночное время и ранним утром также возможен туман. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше от +10 до +15С, днем, как и вчера, воздух прогреется до +20…+25°С.
В Сыктывкаре сегодня также прогнозируется переменная облачность. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и грозы. В ночные часы город "окутает" туман. Ветер северо-восточный, его скорость 4-9 метров в секунду. Температурный диапазон ночью составит +11…+13С, а днем значительно теплее - от +21 до +23°С.
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