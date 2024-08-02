В первый день августа Коми "захватят" грозы

В первый день августа республику захватят грозы. Подробнее о погоде рассказали в Коми ЦГМС.

В целом в этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. В ночные часы в отдельных районах, а днем повсеместно, ожидаются грозы. Местами в ночное время и ранним утром также возможен туман. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше от +10 до +15С, днем, как и вчера, воздух прогреется до +20…+25°С.