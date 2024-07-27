На одной из рек Коми сильно снизился уровень воды

На реке Печора будет затруднено судоходство. Об этом сообщает администрация муниципального района «Печора».

Жителей Коми предупредили о неблагоприятном гидрологическом явлении. Начиная с 27 июля 2024 года и последующие двое суток на реке Печора по посту Шердино ожидается понижение уровня воды. Отметка снизится до неблагоприятной цифры в 15 сантиметров. На участке Шердино – Усть-Щугор будет затруднено судоходство.