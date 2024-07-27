На одной из рек Коми сильно снизился уровень воды
- 16:30 27 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
На реке Печора будет затруднено судоходство. Об этом сообщает администрация муниципального района «Печора».
Жителей Коми предупредили о неблагоприятном гидрологическом явлении. Начиная с 27 июля 2024 года и последующие двое суток на реке Печора по посту Шердино ожидается понижение уровня воды. Отметка снизится до неблагоприятной цифры в 15 сантиметров. На участке Шердино – Усть-Щугор будет затруднено судоходство.
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