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На одной из рек Коми сильно снизился уровень воды

На одной из рек Коми сильно снизился уровень водыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

На реке Печора будет затруднено судоходство. Об этом сообщает администрация муниципального района «Печора».

Жителей Коми предупредили о неблагоприятном гидрологическом явлении. Начиная с 27 июля 2024 года и последующие двое суток на реке Печора по посту Шердино ожидается понижение уровня воды. Отметка снизится до неблагоприятной цифры в 15 сантиметров. На участке Шердино – Усть-Щугор будет затруднено судоходство.

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