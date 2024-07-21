Транспортная прокуратура обязала отремонтировать железнодорожные пути в Ухте
- 14:30 21 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте после вмешательства транспортной прокуратуры отремонтировали железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Северо-Западному федеральному округу.
В мае 2024 года в Ухте с рельсов сошёл тепловоз и грузовой вагон. Сосногорская транспортная прокуратура провела по данному факту проверку. Причиной схода стало неудовлетворительное технической состояние железнодорожного пути.
Транспортная прокуратура внесла представление руководителю предприятия. После этого организовали ремонтные работы. Сейчас данное нарушение находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что из-за природно-климатических условий в Интинском районе произошло смещение рельсошпальной решетки. Это привело к сходу поезда.