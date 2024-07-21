Транспортная прокуратура обязала отремонтировать железнодорожные пути в Ухте

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте после вмешательства транспортной прокуратуры отремонтировали железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Северо-Западному федеральному округу.

В мае 2024 года в Ухте с рельсов сошёл тепловоз и грузовой вагон. Сосногорская транспортная прокуратура провела по данному факту проверку. Причиной схода стало неудовлетворительное технической состояние железнодорожного пути.