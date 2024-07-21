Самолет Сыктывкар - Москва не смог сесть из-за проблемы с закрылками
- 13:45 21 июля
- 6+
- Анастасия Амелькина
Самолёту из Сыктывкара пришлось зайти на второй круг при посадке в Москве. Причиной стала проблема с механизацией крыла. Об этом пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT.
19 июля 2024 года в 8:24 летевший из столицы Коми самолёт А-320 не смог приземлиться в аэропорту Москвы. Из-за проблем с механизацией крыла борт был отправлен на второй круг. Экипаж доложил о неисправности. В 8:46 на высоте 4000Ft проблема всё ещё была не устранена. Тогда приняли решение посадить судно в штатном режиме.
В 8:48 в аэропорту Шереметьево объявили сигнал “Тревога” код “Синий”. Через три минуты самолёт благополучно приземлился.
Напомним, что после ремонта взлётно-посадочной полосы в Воркуте стали возможны вылеты из данного города в Москву. Рейсы осуществляются три раза в неделю.