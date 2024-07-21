Самолет Сыктывкар - Москва не смог сесть из-за проблемы с закрылками

Самолёту из Сыктывкара пришлось зайти на второй круг при посадке в Москве. Причиной стала проблема с механизацией крыла. Об этом пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT.

19 июля 2024 года в 8:24 летевший из столицы Коми самолёт А-320 не смог приземлиться в аэропорту Москвы. Из-за проблем с механизацией крыла борт был отправлен на второй круг. Экипаж доложил о неисправности. В 8:46 на высоте 4000Ft проблема всё ещё была не устранена. Тогда приняли решение посадить судно в штатном режиме.