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В квитанциях за "коммуналку" в августе появится новая строчка: придется платить еще больше

В квитанциях за "коммуналку" в августе появится новая строчка: придется платить еще большеФото из архива "Про Города"

В августовских квитанциях появится новая строка информации под названием «перерасчет потребления за прошлый период». Это изменение затронет владельцев квартир, где установлены счетчики для воды, электроэнергии и тепла, а также других коммунальных услуг, сообщает progorod43.ru.

Нововведение будет действовать только в том случае, если в течение 2023 года не проводился перерасчет. Теперь необходимо своевременно оплачивать все коммунальные услуги. Для экономии средств на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты с кэшбэком за подобные расходы.

Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги, учитывающий изменения и новые обстоятельства. Коммунальные службы выполняют перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат. Если выявлена недоплата, сумма будет увеличена в следующем платеже, а при переплате она может быть засчитана в будущие начисления или переведена на счет пользователя. Перерасчеты проводятся управляющими компаниями по заявлению жильцов или предписанию контролирующих органов.

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