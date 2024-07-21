В квитанциях за "коммуналку" в августе появится новая строчка: придется платить еще больше

В августовских квитанциях появится новая строка информации под названием «перерасчет потребления за прошлый период». Это изменение затронет владельцев квартир, где установлены счетчики для воды, электроэнергии и тепла, а также других коммунальных услуг, сообщает progorod43.ru.

Нововведение будет действовать только в том случае, если в течение 2023 года не проводился перерасчет. Теперь необходимо своевременно оплачивать все коммунальные услуги. Для экономии средств на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты с кэшбэком за подобные расходы.