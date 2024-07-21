Это очень опасно: названы 6 приборов, которые запрещено подключать к удлинителю дома

Некоторые электроприборы рекомендуется включать только в отдельную розетку, а не в удлинитель. Это предписание приводится в инструкциях, но не все уделяют этому должное внимание. Исходя из информации портала hibiny.ru, существуют устройства, которые нельзя подключать через удлинитель.

К таким приборам относятся микроволновка, стиральная машина и мультиварка, так как они обладают значительной мощностью, что повышает риск перегрузки при использовании удлинителя.