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Это очень опасно: названы 6 приборов, которые запрещено подключать к удлинителю дома

Это очень опасно: названы 6 приборов, которые запрещено подключать к удлинителю домаfreepik.com

Некоторые электроприборы рекомендуется включать только в отдельную розетку, а не в удлинитель. Это предписание приводится в инструкциях, но не все уделяют этому должное внимание. Исходя из информации портала hibiny.ru, существуют устройства, которые нельзя подключать через удлинитель.

К таким приборам относятся микроволновка, стиральная машина и мультиварка, так как они обладают значительной мощностью, что повышает риск перегрузки при использовании удлинителя.

Холодильник, кофеварка и обогреватель также требуют подключения к отдельной розетке. В то же время, маломощные приборы, такие как настольная лампа и зарядные устройства, можно безопасно подключать к удлинителю, передает progorod33.ru.

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