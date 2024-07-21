Это очень опасно: названы 6 приборов, которые запрещено подключать к удлинителю дома
- 11:05 21 июля
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- Служба новостей
freepik.com
Некоторые электроприборы рекомендуется включать только в отдельную розетку, а не в удлинитель. Это предписание приводится в инструкциях, но не все уделяют этому должное внимание. Исходя из информации портала hibiny.ru, существуют устройства, которые нельзя подключать через удлинитель.
К таким приборам относятся микроволновка, стиральная машина и мультиварка, так как они обладают значительной мощностью, что повышает риск перегрузки при использовании удлинителя.
Холодильник, кофеварка и обогреватель также требуют подключения к отдельной розетке. В то же время, маломощные приборы, такие как настольная лампа и зарядные устройства, можно безопасно подключать к удлинителю, передает progorod33.ru.
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