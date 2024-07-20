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В Коми за сутки произошло три пожара

В Коми за сутки произошло три пожараФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели неэксплуатируемое здание, частный и дачный дом. Об этом информирует МЧС региона.

19 июля 2024 года в Ухте загорелся дачный дом. Из-за неисправного электрооборудования пожар возник в садово-огородническом товариществе Транспортник на Ромашковой улице. Никто не пострадал, огонь потушили.

А уже 20 июля в Ухте вспыхнул частный дом на Заречной улице. Семь огнеборцев и две единицы техники ликвидировали горение на площади в 6 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

В этот же день сильный пожар произошёл на Печорской улице Вуктыла. Горело неэксплуатируемое здание. Площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Причины также выясняются дознавателями ГПН.

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