В Коми за сутки произошло три пожара
- 14:30 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми за сутки горели неэксплуатируемое здание, частный и дачный дом. Об этом информирует МЧС региона.
19 июля 2024 года в Ухте загорелся дачный дом. Из-за неисправного электрооборудования пожар возник в садово-огородническом товариществе Транспортник на Ромашковой улице. Никто не пострадал, огонь потушили.
А уже 20 июля в Ухте вспыхнул частный дом на Заречной улице. Семь огнеборцев и две единицы техники ликвидировали горение на площади в 6 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
В этот же день сильный пожар произошёл на Печорской улице Вуктыла. Горело неэксплуатируемое здание. Площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Причины также выясняются дознавателями ГПН.