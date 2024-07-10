В Коми почти три тысячи многодетных семей получили ежемесячную выплату на ребенка
- 13:00 10 июля
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- Инесса Богатая
В республике Коми семьи, у которых с 1 января 2023 года на свет появился третий ребенок, имеют право на ежемесячное пособие до тех пор, пока малышу не исполнится три года. В настоящее время этой мерой воспользовались 2 784 семьи.
Для получения пособия необходимо, чтобы доход на одного члена семьи не превышал двойного прожиточного минимума — в Коми это 20 тысяч рублей. Размер выплат разнится в зависимости от климатической зоны: в северных районах республики он равен 21 919 рублей, а в южных — 17 251 рубль.
Родители, чьи дети родились до 31 декабря 2022 года, могут подать заявление на единое пособие через портал "Госуслуги", МФЦ "Мои документы" или местное отделение Социального фонда России. Для получения выплат по старой системе возможно подать заявление также через "Госуслуги", прийти в МФЦ или обратиться напрямую в центр социальной защиты населения по месту жительства или временного проживания.
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