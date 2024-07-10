В Коми почти три тысячи многодетных семей получили ежемесячную выплату на ребенка

В республике Коми семьи, у которых с 1 января 2023 года на свет появился третий ребенок, имеют право на ежемесячное пособие до тех пор, пока малышу не исполнится три года. В настоящее время этой мерой воспользовались 2 784 семьи.

Для получения пособия необходимо, чтобы доход на одного члена семьи не превышал двойного прожиточного минимума — в Коми это 20 тысяч рублей. Размер выплат разнится в зависимости от климатической зоны: в северных районах республики он равен 21 919 рублей, а в южных — 17 251 рубль.