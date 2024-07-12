Следователи проверят информацию о плохом состоянии дороги на трассе по пути в Ухту

В Княжпогостском районе Республики Коми начата процессуальная проверка по факту ненормативного состояния участка автодороги, как сообщает следственное управление СК по Коми.

Ранее в социальных сетях и в СМИ появилась информация о ненадлежащем состоянии части Ухтинской трассы, проходящей от Чиньяворыка до Емвы, включая два моста, которые недавно были отремонтированы. Работы по ремонту выполнены с нарушениями, что не соответствует установленным стандартам и вызывает массовые жалобы автомобилистов.