Следователи проверят информацию о плохом состоянии дороги на трассе по пути в Ухту
- 22:00 12 июля
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Княжпогостском районе Республики Коми начата процессуальная проверка по факту ненормативного состояния участка автодороги, как сообщает следственное управление СК по Коми.
Ранее в социальных сетях и в СМИ появилась информация о ненадлежащем состоянии части Ухтинской трассы, проходящей от Чиньяворыка до Емвы, включая два моста, которые недавно были отремонтированы. Работы по ремонту выполнены с нарушениями, что не соответствует установленным стандартам и вызывает массовые жалобы автомобилистов.
Следственные органы СК РФ по Республике Коми, изучив данную информацию, инициировали процессуальную проверку. Следователи намерены выяснить причины и обстоятельства данной ситуации и дать правовую оценку фактам.