В Коми ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров
- 06:45 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки сгорели баня, гараж и квартира. Один из пожаров тушили 35 сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28 июня 2024 года в Коми произошло три возгорания. Сотрудники пожарно-спасательной службы выезжали на вызовы в Сыктывкаре, Печоре и Вуктыле.
В столице Коми загорелась баня в пгт. Краснозатонский. Возгорание площадью 300 квадратных метров потушили на улице Хвойной. В ликвидации пожара участвовали 35 огнеборцев и 7 единиц техники. Причиной возникновения огня стало неисправное электрооборудование. Оно же спровоцировало возгорание в гаражном боксе возле очистных сооружений в промзоне на Вуктыле. Там огонь на площади в 30 квадратных метров тушили 9 сотрудников МЧС.
Также 28 июня поступил вызов о пожаре в квартире жилого дома в Печоре. Причиной возгорания на улице Гагарина стало неисправное газовое оборудование.