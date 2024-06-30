В Коми ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки сгорели баня, гараж и квартира. Один из пожаров тушили 35 сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 июня 2024 года в Коми произошло три возгорания. Сотрудники пожарно-спасательной службы выезжали на вызовы в Сыктывкаре, Печоре и Вуктыле.