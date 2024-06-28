В Коми полностью восстановлено движение на участке Инта-1 - Угольный
- 12:15 28 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Северная железная дорога сообщает, что 28 июня после трех часов утра был введен в эксплуатацию второй путь двухпутного участка Инта-1 - Угольный. Этот участок оказался поврежден из-за размыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда "Воркута-Новороссийск".
Железнодорожные службы оперативно восстановили насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли ее с помощью специальной техники. В ближайшее время планируется поднятие сошедших с рельсов вагонов.
Во время восстановительных работ движение поездов осуществлялось по одному пути в реверсивном режиме.
В настоящее время с задержкой идут поезда "Лабытнанги - Санкт-Петербур"г и "Воркута - Адлер".
Напомним, страшная катастрофа поезда произошла 26 июня под Интой. Поезд "Воркута-Новороссийск" сошел с рельсов и несколько вагонов упали в водоем. В аварии погибли три человека, среди которых находилась 15-летняя девочка.
Читайте также:
- Запрет с завтрашнего дня: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз
- Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- Как вырастить самые большие перцы: ценные советы экспертов
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет