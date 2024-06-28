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В Коми полностью восстановлено движение на участке Инта-1 - Угольный

В Коми полностью восстановлено движение на участке Инта-1 - УгольныйСкриншот из видео "Северная железная дорога"

Северная железная дорога сообщает, что 28 июня после трех часов утра был введен в эксплуатацию второй путь двухпутного участка Инта-1 - Угольный. Этот участок оказался поврежден из-за размыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда "Воркута-Новороссийск".

Железнодорожные службы оперативно восстановили насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли ее с помощью специальной техники. В ближайшее время планируется поднятие сошедших с рельсов вагонов.

Во время восстановительных работ движение поездов осуществлялось по одному пути в реверсивном режиме.

В настоящее время с задержкой идут поезда "Лабытнанги - Санкт-Петербур"г и "Воркута - Адлер".

Напомним, страшная катастрофа поезда произошла 26 июня под Интой. Поезд "Воркута-Новороссийск" сошел с рельсов и несколько вагонов упали в водоем. В аварии погибли три человека, среди которых находилась 15-летняя девочка.

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