В Коми полностью восстановлено движение на участке Инта-1 - Угольный

Северная железная дорога сообщает, что 28 июня после трех часов утра был введен в эксплуатацию второй путь двухпутного участка Инта-1 - Угольный. Этот участок оказался поврежден из-за размыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда "Воркута-Новороссийск".

Железнодорожные службы оперативно восстановили насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли ее с помощью специальной техники. В ближайшее время планируется поднятие сошедших с рельсов вагонов.