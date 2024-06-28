В Сыктывкаре снова выросли цены на бензин

В столице Республики Коми снова повысились цены на бензин и дизельное топливо. Обслуживание авто становится с каждой неделей дороже. Десять дней назад стоимость на топливо уже поднимали. Так в цене вырос бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Сейчас минимальная стоимость литра бензина АИ-92 составляет 45, 77 рублей, АИ-95 поднялось до 52, 77 рублей.