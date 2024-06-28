В Сыктывкаре снова выросли цены на бензин
- 14:15 28 июня
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- Инесса Богатая
В столице Республики Коми снова повысились цены на бензин и дизельное топливо. Обслуживание авто становится с каждой неделей дороже. Десять дней назад стоимость на топливо уже поднимали. Так в цене вырос бензин марок АИ-92 и АИ-95.
Сейчас минимальная стоимость литра бензина АИ-92 составляет 45, 77 рублей, АИ-95 поднялось до 52, 77 рублей.
Так, в компании "Лукойл" цены изменились следующим образом:
АИ-92: 49, 10 рублей (+0, 25 руб.)
АИ-95: 53, 63 рублей (+0, 25 руб.)
Дизель: 65, 91 рублей (+2, 14 руб.)
В компании "Движение Коми" наблюдается такой рост цен:
АИ-92: 45, 77 рублей (+1 руб.)
АИ-95 и дизель: цены не изменились.
Компания "2000" по прежнему остается самой бюджетной:
АИ-92: 46, 20 рублей (+3, 60 руб.)
АИ-95: 53, 50 рублей (+1, 90 руб.)
Дизель: цена не изменилась.
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