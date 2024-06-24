В Коми ускорилась годовая инфляция
- 20:30 24 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Коми ускорилась годовая инфляция. Основными причинами такой статистика выступили повышение затрат компаний на логистику и заработную плату сотрудникам.
Так, в мае 2024 года инфляция в Республике Коми увеличилась до 7,5 процентов.
Это в выше показателя за апрель этого года – 7,3 процента. Отметим, что инфляция остается ниже общероссийского уровня – 8,3 процента.
Инфляция в республике обусловлена высоким потребительским спросом и увеличением и издержек производителей и поставщиков.
Цены на продукты продолжают подниматься из-за повышения затрат на производство товаров.
В данный момент в магазинах региона растут цены на молоко и молочные продукты. Также цены выросли на одежду и стройматериалы.
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