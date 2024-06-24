В Коми ускорилась годовая инфляция. Основными причинами такой статистика выступили повышение затрат компаний на логистику и заработную плату сотрудникам.

Так, в мае 2024 года инфляция в Республике Коми увеличилась до 7,5 процентов.

Это в выше показателя за апрель этого года – 7,3 процента. Отметим, что инфляция остается ниже общероссийского уровня – 8,3 процента.