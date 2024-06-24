В Коми двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве: они обманным путем присвоили более пяти миллионов

В Сыктывкаре двух бизнесменов из Вологодской области будут судить за мошенничество. Они украли более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Как выявило следствие, в 2019 году с вологодской компанией был заключен договор на возведение нового служебного здания. Объект по планам должен был появиться на пересечении улиц Колхозная и Маркова. Подрядчик привлек субподрядчика. Одна тот не выполнил условия контракта, кроме того не заплатил 2, 7 миллионов рублей за бетон. Также он не вернул 2, 2 миллиона рублей, которые ему заплатили для выполнения работы. Все средства руководители компаний “прикарманили”. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. Обвиняемые вину не признали.