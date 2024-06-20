Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре загорелся деревянный дом

В Сыктывкаре загорелся деревянный домФото МЧС по Коми

Опасное происшествие с огнем произошло в одном из домов в столице Коми.

Как рассказали сотрудники МЧС по Коми, вечером 20 июня в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступила информация о возгорании в деревянном доме. Оказалось, что в одном из деревянных нежилых домов, который расположен по адресу Юхнина, 17, произошло возгорание.

Профессиональные борцы с огнем оперативно прибыли на место случившегося происшествия и в срочном порядке смогли ликвидировать открытое горение.

По сообщению регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций, пострадавших в этом происшествии нет.

Сейчас основную причину произошедшего пожара устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости