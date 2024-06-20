В Сыктывкаре загорелся деревянный дом

Опасное происшествие с огнем произошло в одном из домов в столице Коми.

Как рассказали сотрудники МЧС по Коми, вечером 20 июня в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступила информация о возгорании в деревянном доме. Оказалось, что в одном из деревянных нежилых домов, который расположен по адресу Юхнина, 17, произошло возгорание.