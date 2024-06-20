В Сыктывкаре загорелся деревянный дом
- 22:45 20 июня
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- Олег Помидоров
Фото МЧС по Коми
Опасное происшествие с огнем произошло в одном из домов в столице Коми.
Как рассказали сотрудники МЧС по Коми, вечером 20 июня в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступила информация о возгорании в деревянном доме. Оказалось, что в одном из деревянных нежилых домов, который расположен по адресу Юхнина, 17, произошло возгорание.
Профессиональные борцы с огнем оперативно прибыли на место случившегося происшествия и в срочном порядке смогли ликвидировать открытое горение.
По сообщению регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций, пострадавших в этом происшествии нет.
Сейчас основную причину произошедшего пожара устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.