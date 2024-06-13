Пожарный квест в Сыктывкаре: молодежь ощутила себя спасателями

Школьники и студенты в Сыктывкаре прошли квест, почувствовав на себе: каково это - быть пожарными. Учения для подрастающего поколения устроило Главное управление МЧС России по Республике Коми.

На стадионе, где проходят тренировки настоящие пожарные, подростков и молодежь экипировали в облегченном формате (полное обмундирование спасателя весит свыше полусотни килограммов!) и пояснили, как проходить этапы.

Сначала в крытом спецлабиринте, где обустроена вентшахта, как в обычных многоквартирных домах, участники ползком в кромешной тьме передвигались по извилистому и довольно узкому «рукаву». Выбрались без проблем. Тест на клаустрофобию пройден успешно.

На этапе преодоления препятствий они пролезли через отверстия резиновых шин от большегрузов. Далее – пробежали по мосту, из-под которого пылали жаркие языки огня и клубы копоти. Затем взобрались по крутой лестнице вверх и оттуда на шесте спустились вниз, охватив его руками и ногами. Потом, взяв в руки увесистые огнетушители, погасили открытое пламя. А на последнем этапе без страхов и сомнений спрыгнули на страховочном тросе из окна четвертого этажа специально отведенного под эти цели здания, на землю, усеянную опилками для более мягкого приземления.

Все это время гостей инструктировал и сопровождал, а также поддерживал морально опытный тренер с 15-летним стажем Александр Щебелев (до того сам работавший более десятка лет пожарным).