В Удорском районе Коми в этом году отремонтируют несколько мостов

В Удорском районе Республики Коми в 2024 году отремонтируют мосты через реки Лекью, Северная Цебъюга, Ела и через ручей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Так, на дороге Усогорск - Благоево - Чупрово будут отремонтированы четыре моста. 18 июня подрядная организация, которая будет выполнять ремонтные работы выехала на объекты для оценки ситуации после прошедшего паводка. После этого они смогут составить план работ.