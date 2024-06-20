В Удорском районе Коми в этом году отремонтируют несколько мостов
- 19:15 20 июня
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- Инесса Богатая
В Удорском районе Республики Коми в 2024 году отремонтируют мосты через реки Лекью, Северная Цебъюга, Ела и через ручей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
Так, на дороге Усогорск - Благоево - Чупрово будут отремонтированы четыре моста. 18 июня подрядная организация, которая будет выполнять ремонтные работы выехала на объекты для оценки ситуации после прошедшего паводка. После этого они смогут составить план работ.
Как объявил Владимир Уйба, необходимая техника и материалы для ремонтных работ уже завезены на точки. К работа подрядчик сможет приступить только после того, как уровень воды в реках вернутся в пределы своей нормы – примерно, в начале июля. Все работы по ремонту мостов должны быть завершены в августе 2024 года.
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