В Республике Коми разрешили выловить почти две с половиной тонны семги

Комиссия установила объёмы и сроки разрешенного вылова Вчера комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Коми приняла решение о квоте на вылов семги в реке Печора в пределах республики на текущий год. Общий допустимый улов составил 2 тонны 450 килограммов, из которых 2 тонны 200 килограммов выделено для промышленного рыболовства, а 250 килограммов – для организации любительского рыболовства.

В регионе правом вылова семги обладают четыре юридических лица и пять индивидуальных предпринимателей, в пользовании которых находится 15 рыболовных участков. Для организации любительского рыболовства выделено три участка, которыми владеют одно юридическое лицо и один предприниматель.

Промышленные рыболовные участки находятся на магистральном русле реки Печора. Десять из них расположены в пределах Усть-Цилемского района, пять – в пределах Ижемского района. Два рыболовных участка, предназначенные для любительского рыболовства, также находятся в пределах Усть-Цилемского района, а один – вблизи города Печора.

Вылов семги на всех этих участках будет доступен после получения соответствующих разрешений в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства. Сроки вылова - с 11 июля по 30 сентября 2024 года включительно.

Важно отметить, что каждый понедельник в течение всего периода вылова объявлен "проходным днем", когда использование орудий лова запрещено круглосуточно. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасный проход семги к местам нереста.