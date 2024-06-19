Здания Сыктывкара преображаются при поддержке "Т Плюс"
- 11:13 19 июня
- 6+
- Яна Брюллова
В сыктывкарском микрорайоне Орбита на контрольно-распределительном пункте Коми филиала Т Плюс появилось граффити. Мурманская художница Вероника Вологжанникова изобразила узнаваемые силуэты растений и животных, элементы коми национального орнамента. В центре композиции размещен образ человека как повелителя природы, отсылающий к одному из главных героев коми мифологии Пере-богатырю.
Эскиз был создан к недавнему фестивалю уличной культуры и спорта «СтарТуй», генеральным партнером которого выступил Коми филиал Т Плюс. Автор специально изучала традиционные орнаменты и фольклор коми.
- Между Сыктывкаром и Мурманском есть некоторое родство. Северная сдержанность, строгость в орнаментах, любовь и уважение к природе. Я задумала работу как символ дружбы двух городов и обращение к жителям Сыктывкара, в котором я уже в четвертый раз и который мне очень нравится, - рассказала художница.
Рисунок стал украшением не только здания, но и всей Орбиты. Элементы орнамента перекликаются с узором на соседних многоэтажках, а оранжевый фон оживляет сдержанную цветовую палитру спального микрорайона.
В рамках фестиваля «СтарТуй» при поддержке Т Плюс красочные композиции, созданные мастерами стрит-арта, появились в разных районах Сыктывкара. На церемонии закрытия фестиваля главный инженер Коми филиала Антон Казаков вручил художникам специальные призы от Т Плюс.
Энергетики еще в 2021 году начали оформлять свои сыктывкарские здания в коми национальной стилистике. В рамках проекта "Тепло родного края" объект на ул. Маркова украсил портрет коми девушки, а КРП на Петрозаводской - затейливый орнамент. Новое граффити стало достойным продолжением этой творческой идеи.