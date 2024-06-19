Здания Сыктывкара преображаются при поддержке "Т Плюс"

В сыктывкарском микрорайоне Орбита на контрольно-распределительном пункте Коми филиала Т Плюс появилось граффити. Мурманская художница Вероника Вологжанникова изобразила узнаваемые силуэты растений и животных, элементы коми национального орнамента. В центре композиции размещен образ человека как повелителя природы, отсылающий к одному из главных героев коми мифологии Пере-богатырю.

Эскиз был создан к недавнему фестивалю уличной культуры и спорта «СтарТуй», генеральным партнером которого выступил Коми филиал Т Плюс. Автор специально изучала традиционные орнаменты и фольклор коми.