В Эжве ребенка не обеспечивали подгузниками - в дело пришлось вмешаться прокуратуре

Ребенку-инвалиду выплатили компенсацию в связи с длительным необеспечением техсредством реабилитации В Эжвинском районе Сыктывкара разворачивалась история, которая ярко демонстрирует необходимость бдительности и настойчивости в защите прав людей с инвалидностью. Местная жительница обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение прав своей семилетней дочери-инвалида. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации, составленной для ребенка, ему полагалось получать от государства четыре подгузника в сутки. Однако с октября 2023 года по январь 2024 года Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми, отвечающее за обеспечение необходимыми средствами реабилитации, не выполняло свои обязательства.

Это обстоятельство не только создавало дискомфорт для ребенка и его семьи, но и нарушало его право на достойную жизнь, полноценную реабилитацию и развитие.

Прокуратура Эжвинского района, получив жалобу, незамедлительно приступила к проверке. Установленные нарушения стали основанием для подачи иска в горсуд столицы Коми. Прокуратура требовала взыскать с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми компенсацию морального вреда в пользу ребенка-инвалида.

Суд, оценив все обстоятельства дела, признал действия Отделения Фонда нарушающими закон и удовлетворил иск. В пользу ребенка было взыскано семь тысяч рублей, которые должны были покрыть моральный ущерб, причиненный ребенку из-за нарушения его прав.