Теперь полностью запрещено: новое правило для всех, у кого есть дача и огород
- 10:15 13 июня
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- Служба новостей
Загородный отдых в садоводческих товариществах и дачных поселках может быть омрачен не только погодными условиями, но и непривлекательными заборами, портящими общий облик окрестностей. Часто жалобы на уродливые ограждения остаются без ответа, заставляя соседей задумываться о том, можно ли привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону.
Эксперт по земельным вопросам Сергей Коломийцев отмечает, что закон регулирует лишь технические параметры заборов, такие как их местоположение и высота, но не их внешний вид. Поэтому жаловаться на "безвкусный" забор соседа с юридической точки зрения бесполезно.
Вместо этого соседи могут попытаться договориться с владельцем участка об установке более эстетичного забора за их счет. Важно проявлять уважение друг к другу и стремиться к мирному решению проблемы, чтобы создать комфортную обстановку в дачном поселке.
Хотя законодательство не позволяет наказать владельца за неэстетичный забор, эксперты рекомендуют находить компромиссные решения путем конструктивного диалога между соседями.