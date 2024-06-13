Теперь полностью запрещено: новое правило для всех, у кого есть дача и огород

Загородный отдых в садоводческих товариществах и дачных поселках может быть омрачен не только погодными условиями, но и непривлекательными заборами, портящими общий облик окрестностей. Часто жалобы на уродливые ограждения остаются без ответа, заставляя соседей задумываться о том, можно ли привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону.

Эксперт по земельным вопросам Сергей Коломийцев отмечает, что закон регулирует лишь технические параметры заборов, такие как их местоположение и высота, но не их внешний вид. Поэтому жаловаться на "безвкусный" забор соседа с юридической точки зрения бесполезно.