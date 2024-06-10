В Коми заключенный остался без смарт-часов
- 07:00 10 июня
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- Татьяна Зубова
Во время проведения осмотра посылки для осужденной из группы ИК-31 (Микунь), сотрудники обнаружили запрещенные предметы, в том числе смарт-часы с зарядным устройством.
Правоохранители изъяли запрещенные предметы, а в отношении отправительницы, что является жительницей Москвы, был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.12 КоАП. Ей грозит штраф на сумму от 3000 до 5000 рублей, а также конфискация запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
На данный момент, осужденной, отбывающей наказание в колонии Коми, отказали в передаче смарт-часов. Гаджет был отправлен обратно в столицу.
Напомним, ранее мы писали о заключённом, что сбежал из колонии со своей возлюбленной на такси. При этом девушка не знала, что молодой человек покидает тюрьму незаконно.