В Коми заключенный остался без смарт-часов

Во время проведения осмотра посылки для осужденной из группы ИК-31 (Микунь), сотрудники обнаружили запрещенные предметы, в том числе смарт-часы с зарядным устройством.

Правоохранители изъяли запрещенные предметы, а в отношении отправительницы, что является жительницей Москвы, был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.12 КоАП. Ей грозит штраф на сумму от 3000 до 5000 рублей, а также конфискация запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.