В Сыктывкаре Росгвардии за ночь дважды пришлось выезжать в увеселительные заведения

Росгвардейцы в Сыктывкаре вмешались в ситуации, где нарушители причинили ущерб имуществу в развлекательных заведениях, как сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Коми. События развернулись в одном из баров на улице Малышева, где сработала тревожная сигнализация. Администратор караоке-зала рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что одна из посетительниц, находившаяся в состоянии опьянения, небрежно метнула микрофон в сторону барной стойки, повредив имущество заведения. Отказавшись оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, женщина, родившаяся в 1971 году, была задержана и передана правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

В другом баре на улице Первомайская произошел аналогичный инцидент, где сотрудники Росгвардии задержали молодую пару - молодого человека и девушку, родившихся в 1994 году. Оба нарушителя также находились в состоянии опьянения, сильно кричали, проявляли агрессию и нанесли ущерб имуществу заведения. После отказа оплатить ущерб и начать драку с охраной, пара была задержана. Девушка, не реагируя на просьбы сотрудников Росгвардии, продолжала проявлять агрессию, пытаясь уйти с места происшествия. Для установления порядка ей была применена физическая сила и наручники. Затем нарушителей доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего расследования.