В Республике Коми спрогнозировали снижение урожайности некоторых культур из-за холодной погоды

Весенне-полевые работы из-за неустойчивых погодных условий начались с запозданием Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики Коми, в этом году планируется провести яровой сев на значительной площади в различных районах. В южных районах республики запланировано засеять 2,5 тысячи гектаров. Планируется завершить работы к 13 июня при благоприятных погодных условиях, но в случае неблагоприятной погоды сев будет продолжаться до 27 июня.

В центральных районах Коми планируется провести яровой сев на площади 4,3 тысячи гектаров. Завершение весенне-полевых работ планируется к 16 июня при хорошей погоде, однако если погода будет холодной и дождливой, сев будет продолжаться до 30 июня. В северных районах республики отведено 347 гектаров под яровой сев, с работами планируется начать во второй декаде июня. При неблагоприятных условиях сев будет завершен только к 7 июля.

Планы по высадке картофеля в хозяйствах центральных районов Коми намечены с 1 по 15 июня, а в северных районах — с 10 по 25 июня. Что касается высадки капусты, в хозяйствах планируется завершить ее к 3 июня. Однако, из-за необычайно холодной погоды в мае, сроки выхода аграриев на посевные работы и последующую кормозаготовительную кампанию были смещены по всей республике на 15-20 дней.

Министерство сельского хозяйства уже предупредило о возможных рисках, связанных с этой ситуацией. Ожидается, что потери валового сбора зеленой массы составят 30-35% из-за слабого отрастания кормовых культур из-за недостатка тепла. Это приведет к уменьшению количества укосов за сезон. Кроме того, ожидается нарушение оптимальных агротехнических сроков посева многолетних трав после уборки озимых культур.