Жителям Сыктывкара запретили использовать мангалы с открытым огнем

В городе вводится противопожарный режим

Согласно постановлению администрации города Сыктывкара, в столице региона введен специальный противопожарный режим, который будет действовать до принятия решения об его отмене.



На время действия специального противопожарного режима принимаются дополнительные меры пожарной безопасности, включающие следующие запреты:



- Запрещается использование открытого огня, включая разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов, применение пиротехнических изделий и других огневых эффектов. Однако разрешается использование открытого огня на утвержденных торжественных мероприятиях, проведение пожароопасных работ с применением открытого огня и сопровождающимся возникновением искр.



- Запрещается размещение торговых площадок, связанных с приготовлением пищи с использованием открытого огня, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.



- Гражданам запрещается посещение лесов и торфяников, а также въезд в них на транспортных средствах при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности в лесах, в зависимости от погодных условий. Исключение составляют случаи, связанные с использованием лесов по контракту, обеспечением пожарной и санитарной безопасности, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, а также проведением мониторинга и спортивных соревнований.



Владельцам территорий, прилегающих к лесу, необходимо очистить их от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее десяти метров от леса либо отгородить лес противопожарным барьером.