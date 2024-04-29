Безработных в Коми стало намного меньше

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В Коми продолжается положительная динамика сокращения числа безработных. Согласно данным Комистата, к началу апреля 2024 года на учете в службах занятости числилось 4783 человека, не занятых трудовой деятельностью. Это на 1,6 тыс. человек меньше, чем месяцем ранее, и на 208 меньше по сравнению с началом марта текущего года.

Согласно информации министерства труда, занятости и социальной защиты республики, в марте статус безработного получили 0,9 тыс. человек, из регистрационного учета было снято 1 тыс. человек, но только половина из них - 0,5 тыс. - устроились на новую работу. На начало апреля официальный статус безработного имели 3775 человек, что на 143 меньше, чем в предыдущем месяце.

Нельзя не отметить, что уровень официальной безработицы в регионе снизился с 1,4% до 1,1% в 2023 году и такой же показатель сохраняется и в текущем году. Это наименьший уровень безработицы с начала 2000-х годов. Тем не менее, по методологии Международной организации труда, уровень безработицы в регионе значительно выше, составляя фактически 5% на начало марта текущего года.

Следует отметить, что по данным выборочного исследования, численность рабочей силы в республике за период декабрь 2023 - февраль 2024 года оценивалась в 371,4 тыс. человек, из которых 352,9 тыс. заняты, а 18,5 тыс. продолжают поиски работы. Это свидетельствует о том, что реальный уровень безработицы выше официально зарегистрированных показателей.

Тем не менее, потребность в новых сотрудниках среди предприятий и организаций республики продолжает расти. В январе 2024 года компаниям не хватало около 10,7 тыс. работников, а в марте это число выросло до 10,8 тыс. Важно отметить, что число вакансий превышает количество безработных более чем в 2,9 раза.