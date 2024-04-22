Сыктывкар оказался лишь в шестом десятке городов по доходности вложений в недвижимость

Средняя доходность за три года с учетом сдачи жилья в аренду составила 11,5%

Согласно данным агентства РИА, за последние три года в крупнейших городах России среднегодовая реальная доходность от инвестиций в недвижимость превышала десять процентов (за вычетом инфляции).



Для расчетов доходности учитывались увеличение стоимости квартир и арендная плата за них, а также выплаты налогов и коммунальных платежей. Среднегодовая доходность вычислялась с учетом потребительской инфляции и была основана на стоимости типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.



Исследование показало, что в некоторых городах наблюдалась очень высокая доходность от недвижимости в последние годы. В восьми крупных городах России среднегодовая доходность, скорректированная на инфляцию, составила более 20 процентов годовых, а в 24 городах она находилась в диапазоне 15-20 процентов годовых.



Норильск стал лидером рейтинга по доходности, где инвестиции в жилую недвижимость могли приносить почти 29 процентов годовых в период с 2021 по 2023 годы благодаря значительному повышению цен на квартиры в этом северном промышленном городе.



Сыктывкар занял 56-е место в рейтинге. Средняя доходность за три года, учитывающая аренду жилья, составила 11,5 процента. В случае, если жилье не сдавалось в аренду, доходность составляла всего 7,2 процента.